İstanbul'un her semti sevilerek geziliyor. İstanbul'un semtlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Uşak Belediye Başkanı kimdir? Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın kimdir? Uşak Belediye Başkanı hangi partiden?

Uşak Belediye Başkanı kimdir? sorusu merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Uşak Belediye Başkanı kimdir? Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın kimdir? Uşak Belediye Başkanı hangi partiden?sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Uşak Sivaslı Karaboyalık köyündendir. İlkokulu bitirdikten sonra, ortaöğretim hayatına başladığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesini 1997 yılında tamamladı. Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Fakültesinden 2002 yılında mezun oldu.

2002-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles şehrinde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Çakın, 2004 yılında çok sevdiği memleketi Uşak'a yatırım yaparak iş hayatına başladı. Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde kurmuş olduğu tesislerle sektöründe Türkiye ve Dünya'da adından söz ettiren Çakın, aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almış, çok sayıda sosyal projeye katkı sunmuştur.

Siyasi hayatına 2001 yılında Ak Partide İstanbul İl Gençlik Kollarında kurucu yönetim kurulu üyesi olarak başlayan Çakın, 2017 yılında Cumhurbaşkanımız tarafından Ak Parti Uşak İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Bu görevi belediye başkan adayı olduğu tarihe kadar başarı ile sürdürmüştür.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet ÇAKIN, iyi derecece İngilizce bilmektedir.