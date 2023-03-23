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Uşak akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Uşak imsakiyesi! Uşak iftara ne kadar kaldı?

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Uşak akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Uşak imsakiyesi! Uşak iftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Uşak akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Uşak iftara ne kadar kaldı? İşte detaylar...

Antalya İftar saati kaçta? 23 Mart Antalya için iftar vakti ne zaman? Antalya akşam ezanı saati!Antalya İftar saati kaçta? 23 Mart Antalya için iftar vakti ne zaman? Antalya akşam ezanı saati!

Rize'de oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Rize için imsak vakti 05:33, iftar saati ise saat 19:23 olarak açıklanmıştır.

Uşak akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Uşak imsakiyesi! Uşak iftara ne kadar kaldı?

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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