Uruguay maçında Muslera yok mu, neden yok, ilk 11 değil mi? Uruguay Dünya Kupası maçında Muslera neden oynamıyor, sakatlandı mı?

Uruguay-Güney Kore Dünya Kupası maçı devam ederken futbol severler, Uruguay maçında Muslera yok mu, neden yok, ilk 11 değil mi? Uruguay Dünya Kupası maçında Muslera neden oynamıyor, sakatlandı mı? merak etti. İşte detaylar...