Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FİFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor Futbolseverler Uruguay milli takım teknik direktörü kim? Uruguay kalecisi kim? sorularının yanıtını arıyor. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2022 Katar FİFA Dünya Kupası'nda büyük heyecan devam ediyor. H Grubu'nda mücadele edecek Uruguay'ın kadrosu da turnuvadan önce açıklanmıştı . H gurubunun ilk maçında bugün saat 16.00 da Güney Kore ile karşı karşıya gelecek Uruguay kalecisi kim olduğu ve Uruguay milli takım teknik direktörü kim olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Uruguay kalecisi kim? Uruguay milli takım teknik direktörü kim? Detaylar haberimizde...

URUGUAY KALECİSİ KİM?

2022 FİFA Dünya kupasında Urugayınkalecileri futbol severler tarafından merak edilen bir konu oldu. Turnuvada Uruyayın kalesini şu isimler koruyacak:

Kaleciler: Sergio Rochet, Fernando Muslera, Sebastián Sosa.

URUGUAY MİLLİ TAKIMININ TEKNİK DREKTÖRÜ KİM?

Uruguay Milli Futbol Takımı'nda Oscar Tabarez'den boşalan teknik direktörlük görevine Diego Alonso getirildi.

Daha önce ülkesinde Penarol, Paraguay'da Olimpia, Meksika'da Pachuca ve Monterrey gibi ekiplerde görev alan Uruguaylı Alonso, son olarak ABD'nin Inter Miami takımını çalıştırmıştı. Alonso, Pachuca ve Monterrey'in başında birer defa Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmıştı.

Milli takımı 15 yıldır çalıştıran Oscar Tabarez ile geçen ay yollarını ayıran Uruguay, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin 14. haftası sonunda 16 puanla 7. sırada yer aldı.

2022 DÜNYA KUPASI URUGUAY MİLLİ TAKIM KADROSU KİMLER YER ALIYOR?

Teknik direktör Diego Alonso'nun açıkladığı 26 kişilik kadroda, Galatasaraylı Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonspor'dan Maxi Gomez bulunurken, Fenerbahçeli Diego Rossi yer almadı.

H Grubu'nda Gana, Portekiz ve Güney Kore ile karşılaşacak Uruguay'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera (Galatasaray), Sergio Rochet (Nacional), Sebastian Sosa (Independiente)

Savunma: Ronald Araujo (Barcelona), Sebastian Coates (Sporting Lisbon), Martin Caceres (LA Galaxy), Guillermo Varela (Flamengo), Matias Vina (Roma), Mathias Olivera (Napoli), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Diego Godin (Velez Sarsfield), Jose Luis Rodriguez (Nacional)

Orta saha: Lucas Torreira (Galatasaray), Matias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Manuel Ugarte (Sporting Lizbon), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (River Plate), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Pellistri (Manchester United), Agustin Canobbio (Athletico Paranaense), Facundo Torres (Orlando)

Forvet: Luis Suarez (Nacional), Darwin Nunez (Liverpool), Maxi Gomez (Trabzonspor), Edinson Cavani (Valencia).