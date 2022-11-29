Uruguay kaç puanda, gruptan çıktı mı, elendi mi? 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay grupta kaç puanda? Uruguay üst tura çıkmayı garantiledi mi?

2022 Dünya Kupası devam ederken takımların kaç puanda olduğu ve gruptan çıkıp çıkmadığı da merak ediliyor. Kaç puanda olduğu merak edilen takımların başında Uruguay geliyor. Peki, Uruguay kaç puanda, elendi mi, gruptan çıktı mı? 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay grupta kaç puanda? Uruguay üst tura çıkmayı garantiledi mi? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Uruguay kaç puanda, gruptan çıktı mı? Uruguay elendi mi? 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay grupta kaç puanda? Uruguay üst tura çıkmayı garantiledi mi? Uruguay Dünya Kupası'ndan elendi mi?

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

URUGUAY HANGİ GRUPTA?

Uruguay 2022 Dünya Kupası'nda H grubunda yer alıyor. Uruguay ilk 2 maçında 1 puan toplamıştı.

URUGUAY KAÇ PUANDA, GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

Uruguay şuanda 1 puanla 4. sırada yer alıyor. Uruguay'un gruptan çıkıp çıkamaması son maçta belli olacak. Eğer son maçını kazanırsa ve Portekiz de rakibini yenerse Uruguay son 16'ya kalabilir.

URUGUAY ELENDİ Mİ?

Hayır Uruguay elenmedi. Her şey son maçta belli olacak. Uruguay'ın şuanda 1 puanı var. Eğer son maçını kazanırsa 4 puanla grubu 2. sırada tamamlayabilir.

URUGUAY SON 16'YA KALIRSA KİMLE EŞLEŞECEK?

Eğer Uruguay son 16'ya kalırsa yani grubu 2. bitirirse bu durumda G grubunun 1. si ile eşleşecektir.