Uruguay'ın kaç dünya kupası var? Uruguay milli takımı toplam kaç Dünya Kupası aldı? Uruguay'ın toplam kupa sayısı kaç?

FIFA 2022 Dünya Kupası yaklaşırken hangi takımın toplam kaç kupası var merak ediliyor. Merak edilen ülke takımlarının başında Uruguay yer alıyor. Peki, Uruguay kaç dünya kupası aldı? Uruguay milli takımının toplam kaç Dünya Kupası Şampiyonluğu var? Uruguay'ın toplam kupa sayısı kaç? Uruguay'ın toplam kaç dünya kupası var? Uruguay'ın toplam dünya kupası sayısı ne? İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Tunuva başlamadan önce takımların kaç dünya kupasına sahip olduğu merak ediliyor. Peki, Uruguay kaç dünya kupası aldı? Uruguay'ın toplam kaç Dünya Kupası var?

2022 FIFA DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

HANGİ TAKIMIN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Brezilya : 5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

5 Dünya Kupası aldı (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Almanya : 4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014)

4 Dünya Kupası aldı (1954, 1974, 1990, 2014) İtalya : 4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006)

4 Dünya Kupası aldı (1934, 1938, 1982, 2006) Arjantin : 2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986)

2 Dünya Kupası aldı (1978, 1986) Fransa : 2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018)

2 Dünya Kupası aldı (1998, 2018) Uruguay : 2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950)

2 Dünya Kupası aldı (1930, 1950) İngiltere : 1 Dünya Kupası aldı (1966)

1 Dünya Kupası aldı (1966) İspanya : 1 Dünya Kupası aldı (2010)

URUGUAY'IN KAÇ DÜNYA KUPASI VAR?

Uruguay millî futbol takımı 1930 ve 1950 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanmıştır. Uruguay'ın toplamda 2 dünya kupası vardır.

URUGUAY DÜNYA KUPASI TARİHÇESİ

Uruguay millî futbol takımı, Uruguay'ı uluslararası karşılaşmalarda temsil eder. Uruguay millî takımı 1930'da düzenlenen ilk FIFA Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir. 1950'de bu mutluluğu ikinci kez yaşayan Uruguay şu anda eski günlerinden uzaktadır. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncülük elde etmiştir. Son olarak Uruguay millî takımı, 43.'sü Arjantin'de düzenlenen 2011 Copa America Şampiyonluğu'yla birlikte kupa sayısını 15'e yükseltmiştir.

Uruguay dünyadaki en önemli ve başarılı 5. ulusal futbol takımıdır. 2 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu, 3 yarı finali ve 1924 ve 1928 senelerinde de iki Olimpiyat Altın Madalyası bunun en önemli sebepleridir. Uruguay 1930 senesinde ilk kez Dünya Kupası organize eden ve bu tarihte kupayı havaya kaldıran ülke olması itibarıyla futbol tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ancak, 20. yüzyılın son yarısında futbolda büyük bir düşüşe geçmiş ve dünya futbolunun önemli güçlerinden biri olma özelliğini yitirmiştir. 2006 yılından itibaren kaptanlığını West Bromwich Albion'da forma giyen Diego Lugano yapmaktadır. Takım Gök Mavililer anlamına gelen Celeste lakabıyla anılır.

2002 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için baraj maçları oynamak durumunda kalan Uruguay, ilk defasında Avustralya'yı elemeyi başardıysa da, ikincisinde aynı ülkeye penaltılar neticesinde boyun eğmişti. 2010 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika eleme grubunda 5. sırada yer alarak üst üste üçüncü kez baraj maçlarına kalan Uruguay, bu defa Kuzey Amerika 4.sü Kosta Rika ile eşleşti. Uruguay, ilk maçta deplasmanda elde ettiği 1-0'lık galibiyetin sağladığı avantajla, evinde oynadığı 2. maçta da 1-1 berabere kalarak Güney Afrika yolculuğuna hak kazandı.