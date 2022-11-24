Uruguay - Güney Kore maçı canlı izle! 24 Kasım Uruguay - Güney Kore Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Uruguay - Kore maçı hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2 güçlü takım karşı karşıya gelecek. Bugünkü maçlardan birisi de Uruguay - Güney Kore arasında oynanıyor. Uruguay - Güney Kore maçını canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Uruguay - Güney Kore canlı izle! 24 Kasım Uruguay - Güney Kore Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Uruguay - Güney Kore maçı hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Uruguay - Güney Kore canlı izle! 24 Kasım Uruguay - Güney Kore Dünya Kupası maçı canlı izleme linki var mı? Uruguay - Güney Kore maçı hangi kanalda? Uruguay - Güney Kore maçı nereden izlenir? Uruguay - Güney Kore maçını canlı HD izle!

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK 2022?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.

URUGUAY - GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uruguay - Güney Kore, Dünya Kupası F grubu maçı 24 Kasım 2022 Perşembe günü saat 16:00 'da başlayacak.

URUGUAY - GÜNEY KORE DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Uruguay - Güney Kore maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

URUGUAY - GÜNEY KORE DÜNYA KUPASI MAÇINI CANLI İZLE!

Maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Aynı şekilde TV yerine internetten de maçı canlı izleyebilirsiniz. Canlı izleme linki aşağıdadır.

TRT 1 DÜNYA KUPASI MAÇI CANLI İZLE!

URUGUAY - GÜNEY KORE DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.