Uruguay - Güney Kore maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 24 Kasım Uruguay - Güney Kore maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!
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Uruguay - Güney Kore maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Uruguay - Güney Kore maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 24 Kasım Uruguay - Güney Kore maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Uruguay - Güney Kore maç özeti yayınlandı mı? Uruguay - Güney Kore maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
Uruguay - Güney Kore maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Uruguay - Güney Kore maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 24 Kasım Uruguay - Güney Kore maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Uruguay - Güney Kore maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Uruguay - Güney Kore, Dünya Kupası H grubu maçı 24 Kasım 2022 Perşembe günü yani bugün saat 16:00 'da başladı.
Uruguay - Güney Kore maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. İki takım 1'er puanın sahibi oldu.
Maç 0-0 berabere bitti. Maçta gol olmadı.
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.
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Maç, Al Rayyan'da, Education City Stadyumu'nda oynanacak.