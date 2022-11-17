Uruguay Dünya Kupası'nda var mı? Uruguay Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Uruguay Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Uruguay Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Uruguay Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Uruguay Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Uruguay Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Uruguay Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Uruguay Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

URUGUAY DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Uruguay 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda H grubunda yer alan Uruguay'ın gruptaki rakipleri Portekiz, Güney Kore ve Gana'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?