URLA ORMAN YANGINI! Urla orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Urla orman yangını nerede çıktı?

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URLA ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

URLA ORMAN YANGINI SON DURUM NEDİR?

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Güvendik mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çok şükür, herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmaması bir nebze olsun bizleri teselli ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangını söndürmek için gösterilen çabanın Urla'yı yeniden yeşertmek için de gösterileceğini kaydeden Elban, yangının kontrol altına alınmasında görev yapanlara teşekkür etti.

Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına destek veren Balçova Belediyesine ait N.Y'nin kullandığı 35 EU 719 plakalı su tankeri çalışmalar sırasında devrildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, öğle saatlerinde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Elban, hasar tespit çalışmalarının yangının söndürülmesinin ardından gerçekleşeceğini aktararak, "455 ev ve iş yerini tahliye ettik, 1630 vatandaşımız buradan çıkartıldı. Şu an için tek sevindirici taraf herhangi bir ölü ya da yaralımız yok. Bir evde yapılan kaynak çalışmasında otluk alana kıvılcım sıçrıyor. Otluk alanda meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayılıyor ve maalesef bu tablo ortaya çıkıyor. Yangın çıkaran, kaynak yapan bir kişi gözaltında." diye konuştu.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen İ.A. (33) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangın 19 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı. Yangının bölgedeki mangal kömürü üretimi yapan tesisten çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirlenmiş, işletme sahibi İ.A. (33) savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştı.

URLA ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.