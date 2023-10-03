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Ürgüp Yolunda Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Ürgüp yolunda seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Otomobilin kiralık olduğu belirlendi.