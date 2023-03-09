Urfa'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Urfa kaç şiddetinde deprem oldu? Şanlıurfa deprem şiddeti ne? Urfa kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Urfa'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Şanlıurfa deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Urfa kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Şanlıurfa deprem şiddeti ne? Urfa kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

URFA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.