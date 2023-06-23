Üreten kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor

OSMANİYE Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, Osmaniye'de üreten kadınların el emeği göz nuru ürünleri satmaları için kurulan pazar yeri, afetten sonra yeniden açıldı.

Osmaniye'de kadınların, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağladıkları korona virüs pandemisi ve deprem felaketleri nedeniyle bir süre ara verilen pazarda kadınlar tezgahını yeniden açtı. Osmaniye Belediyesi'nin Cuma günleri ücretsiz tezgah tahsisi yaparak kurduğu üreten kadınlar pazarında kadınlar, ürettikleri el işi ürünler, süs eşyaları ve hazırladıkları yemeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

Üreten kadınlar pazarı hakkında bilgi veren Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği Başkanı Havva Saçıkara Çetin, "Osmaniye Girişimci ve Üreten Kadınlar Derneği olarak, Belediye Başkanı Kadir Kara'ya 2 yıl önce pandemiden önce, kadınlar evlerinde üretmiş olduğu ürünleri satmak için bir pazar yerine, bir satış yerine ihtiyacı olduğunu beyan etmiştik. Belediye başkanımız bizim bu sesimize kulak vererek pandemiden 2 hafta önce açılışını yaptık. Çok güzel geçen bir pazarımız olmuştu maalesef pandemi girince pazar durdu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde bu sıkıntılardan etkilendi. Bu talebimizi depremden önce yine beyan ettik, depremden önce yine açılacaktı deprem olunca bu sefer gene kaldı. Depremden sonra tekrardan gittik biz kadınlar el birliğiyle, güç birliğiyle, evlerimize üretmiş olduğumuz ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlamak için böyle bir pazara ihtiyacımız olduğunu belirttik kendilerine, bizim sesimize kulak verdiler. Kadın üretince mutlu oluyor, kadın ürettikçe mutlu olduğu için çocuğuyla mutlu oluyor, eşiyle mutlu oluyor, komşusuyla mutlu oluyor, mahalle mutlu oluyor, şehrimiz mutlu oluyor, üreten kadın her daim güzel görür, güzel düşünür. Ürettiğini satan kadın daha da güzel düşünür, çünkü aile bütçesine katkı sağlıyor, çocuğunun ihtiyacının bir tanesi cevap veriyor, biz kadınları istedikten sonra burayı bir cennet bahçesine çevirebiliriz" dedi. Haftada bir gün burada pazarda olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aynur Yassı, "Çok severek yaptığımız işler, haftada bir günde burada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, alışverişlerimizi yapıyoruz. Mutlu oluyoruz kendi ürettiğimiz şeyleri satıyoruz, doğal ürünler, el örgüleri bunları yapıp satmaktan mutlu oluyoruz"diye konuştu.

El emeği göz nuru ürünlerini getirdiklerini aktaran Hatice Karakoyun, " Biraz evde biriktirmiş olduğumuz el emeği göz nuru işlerimiz var onları getirdik. Burada satışa sunuyoruz eş,dost hepsi evinde biriktirdiği ürünleri var evinde kalacağına getirip burada satıyor. Giden hafta satışlarımız çok güzeldi ama bu hafta daha olmadı ama memnunuz buradan güzel oluyor insanlar açısından hem vaktimiz geçiyor hem eğlenceli yeni insanlar tanıyoruz bu anlamda mutluyuz"ifadelerini kullandı.