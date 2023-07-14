Ürdünlü Kadın Türkiye'den İlham Alarak Tatil Köyü Kurdu

Ürdün'de yaşayan Nur Şudeyfat, Türkiye'deki seyahatlerinden ilham alarak ülkesinde bir tatil köyü kurdu. Aclun kentinde orman içinde büyük bir alana kurulan tesiste, üniversite mezunu 25 kişiye istihdam sağlanıyor. Şudeyfat, projenin İstanbul'da gördüğü doğal güzelliklerden ilham aldığını belirtti.

Ürdün'de yaşayan 36 yaşındaki Nur Şudeyfat, Türkiye'ye gerçekleştirdiği seyahatler sırasında gördüklerinden ilhamla ülkesinde bir tatil köyü kurdu.

Ülkenin kuzeyindeki Aclun kentinde orman içinde büyük bir alana kurduğu tatil köyünde, üniversite mezunu 25 kişiye istihdam sağlayan genç kadın, bu projenin Türkiye'ye yaptığı yaklaşık 30 seyahat sırasında gördüklerinden aldığı ilhamla başladığını dile getirdi.

Şudeyfat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aclun kentinde ormanlık alanla bilinen Ummul Yenabi bölgesinde kurduğu tesiste, Türkiye'deki büyüleyici doğanın içinde yaşama deneyimini hayata geçirmeye çalıştığını ifade etti.

İstanbul'dan alınan ilham

Mekanın ve fikrin sahibi olan Şudeyfat, kurduğu tatil köyünün proje aşamasını şöyle anlattı:

"2007'de üniversite yıllarında İstanbul'a ilk geldiğimde bu mekana benzer onlarca ahşap kulübenin olduğu bir yerde oturdum. Söz konusu proje de İstanbul'da gördüğüm o muhteşem manzaralardan doğdu aslında. Uygulaması zaman alsa da bekleyişimize yakışır bir proje hazırladım."

Bu tatil köyünü kurmadan önce Aclun'da en güzel manzarayı bulmak için keşfe çıktığını, ardından yaklaşık bir yıl önce 10 dönümlük arsa üzerine ahşap ev, kulübeler ve birtakım tesisler barındıran bir proje hazırladığını belirten Şudeyfat, "İstanbul'u yaklaşık 30 kez ziyaret ettim ve o ziyaretlerimden ilhamla 'Nur Tatil Yeri' adını verdiğim bu yeri kurdum. İçine bazıları piramit şeklinde, diğerleri sıradan tasarımlı 13 ahşap kulübe yaptırdım." diye konuştu.

Restoranda Türk yemekleri de sunuluyor

Şudeyfat, tatil yerini kurmak için herhangi bir mühendisten yardım almadığına işaret ederek "Mekan isteyen herkesin gecelemesine imkan veren nitelikte. Her kulübenin alanı 30 ila 52 metrekare arasında değişiyor. Ayrıca lezzetli Arap, Batı ve Türk yemekleri sunan entegre bir restoran da içeriyor." dedi.

Ziyaretçilerin yıl boyunca orman içinde doğanın ortasında temiz hava soluyabileceğini dile getiren Şudeyfat, sıcaklıkların artmasıyla temmuz, ağustos ve eylül ayları için yoğun talep olduğunu aktardı.

Şudeyfat, "Mekan sadece bir yıllık olmasına rağmen ilgi çok yüksek, ülke içinden ve dışından ziyaretçi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilere Türkiye'deymiş hissi veriyor

Ürdünlü genç kadın, tatil yerine gelen ziyaretçilerin kendisine burada "Türkiye'nin en güzel tatil beldelerindeymiş gibi hissettiklerini" söylediklerini aktardı.

Şudeyfat, Ürdünlü gençlerin dünyada rekabet etmelerini sağlayacak özgün fikirleri olduğunu ancak desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, ortaya çıkan bu proje ile üniversite mezunu 25 gence iş imkanı sağladığını ve bunun 45'e kadar çıkabileceğini söyledi.