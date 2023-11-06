İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 31. günde devam ederken Ürdün'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Başbakan Hasavne, "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir" ifadelerini kullandı. Ürdün savaşa girdi mi? Ürdün İsrail'le savaşıyor mu?

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ederken bölgedeki binlerce Filistinli de hayatını kaybetti. Katil İsrail'e yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmezken bir tehdit de Ürdün'den geldi. Ürdün Başbakanı Hasavne "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir" diye konuştu. Peki, Ürdün savaşa girdi mi? Ürdün İsrail'le savaşıyor mu?

ÜRDÜN SAVAŞA GİRDİ Mİ?

Katliamcı İsrail'in Gazzelilere yönelik korkunç hamlelerine Ürdün'den tepki geldi. Haftalardır Gazze Şeridi'ne saldırılar işle soykırıma girişen İsrail'in Gazzelileri sürgün etme çalışmalarına Ürdün'den "Savaş sebebi sayarız" çıkışı geldi.

"FİLİSTİNLİLERİ TEHCİR ETMEYE YÖNELİK GİRİŞİMLER KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Hasavne "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir" dedi.

DÜN GECE PARAŞÜTLE GAZZE'YE İLAÇ ATTILAR

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle hayatın durduğu Gazze'ye Refah Sınır Kapısı üzerinden kısıtlı miktarda yardımların girmesine izin verilirken Ürdün Kralı 2. Abdullah, dün gece tıbbi malzeme ve ilaçlarla dolu uçaktan paraşütlerle Gazze'ye yardım ulaştırıldığını açıklamıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 10 bin 22 Filistinli hayatını kaybederken, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.