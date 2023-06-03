Ürdün ya da resmî adıyla Ürdün Hâşimi Krallığı (Arapça: el-Memleketü'l-Ürdüniyyetü'l-Hâşimiyye), Orta Doğu'da bulunan bir Arap ülkesidir. Merak edilenler arasında ise Ürdün'ün müslüman olup olmadığı yer alıyor. Peki, Ürdün müslüman mı? Ürdün dini inancı ne?

Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesişiminde bulunan ülke, Levant bölgesine dahildir ve Şeria Nehri'nin doğu yakasında yer alan Ürdün hakkında merak edilenler var. Vatandaşlar ise arama motorlarında Ürdün müslüman mı? Ürdün dini inancı ne? sorularına yanıt arıyor.

ÜRDÜN MÜSLÜMAN MI?

Ürdünya da resmî adıyla Ürdün Hâşimi Krallığı (Arapça: el-Memleketü'l-Ürdüniyyetü'l-Hâşimiyye), Orta Doğu'da bulunan bir Arap ülkesidir. Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesişiminde bulunan ülke, Levant bölgesine dahildir ve Şeria Nehri'nin doğu yakasında yer alır. Kuzeyinde Suriye, kuzeydoğusunda Irak, güneyinde ve doğusunda Suudi Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria ile Lut Gölü yer almaktadır. Ülkenin güneybatıda bulunan 26 km kıyısı Akabe Körfezi yoluyla Kızıldeniz'e açılmaktadır. Akabe Körfezi Ürdün'ü Mısır'dan ayırır. Ürdün yarı kurak bir ülke olup yüz ölçümü 89 bin km², nüfusu yaklaşık 10 milyondur. Bu da Ürdün'ü 11. en kalabalık Arap ülkesi yapmaktadır.

Halkının %95'i Sünni Müslüman olan Ürdün'ün resmî dini İslam'dır, ayrıca Hristiyan azınlık da bulunur. Başkenti ve en büyük şehri Amman'dır.