Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu hayatı ve biyografisi! Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu merak konusu oldu. İşte Uraz Kaygılaroğlu hakkında merak edilen Uraz Kaygılaroğlu kimdir, Uraz Kaygılaroğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Haziran 1987

(34 yaşında)

İstanbul

1987 yılında İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa sekiz bölüm yayınlanan Milyonda Bir adlı Star TV'de yayımlanan dizide Berke rolünü canlandırarak başladı. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Canburger[3] , 2012-2013 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa, TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney rolünü, 2017 yılında Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki, Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı rolünü canlandırdı. 2021'de çekimleri tamamlanan Erşan Kuneri isimli dizide rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra televizyon yarışma programlarında sunuculuk yaptı. TRT 1'de yayınlanan Tam Zamanı ve Kuyruk adlı yarışmaların, Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

Rol aldığı ilk sinema filmi Mezuniyet (2009) idi. Ardından Eltilerin Savaşı, Ejder Kapanı, Karakomik Filmler, Çakallarla Dans 5, Ejder Kapanı, Nerede Kalmıştık, Dönerse Senindir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Bamsı Beyrek adlı filmlerde rol aldı.

Haziran 2014'te oyuncu Melis İşiten'le evlendi. Ada (d. 5 Aralık 2016'da) adında bir kızı oldu. Çift, Temmuz 2019'da boşandı.

2017 sonunda açılan Snob Streed Food adlı fast food zincirine ortak oldu.

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