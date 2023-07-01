Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu evli mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Nesrin Cavadzade'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişki durumu araştırılmaktadır. Peki, Uraz Kaygılaroğlu evli mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun kaç çocuğu var? Uraz Kaygırlaroğlu bekar mı, evli mi? İşte detaylar...

Pis Yedili dizisiyle tanınan Üç Kuruş ve Erşan Kuneri dizilerindeki rolüyle adından söz ettiren Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişki durumu araştırılmaktadır. Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol paylaştığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü öpücüklere boğduğu video kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu evli mi merak konusu oldu. Peki, Uraz Kaygılaroğlu evli mi? Uraz Kaygılaroğlu'nun kaç çocuğu var? Uraz Kaygırlaroğlu bekar mı, evli mi? Detaylar haberimizde...

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu. Oyunculuğa, 2008 yılında Star TV'de sekiz bölüm yayımlanan Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak başladı. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Canburger[3], 2012-2013 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa, TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney, 2017 yılında Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki, Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı rolünü canlandırdı. 2021'de çekimleri tamamlanan Erşan Kuneri isimli dizide rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra televizyon yarışma programlarında sunuculuk yaptı. TRT 1'de yayınlanan Tam Zamanı ve Kuyruk adlı yarışmaların, Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı. Rol aldığı ilk sinema filmi Mezuniyet (2009) idi. Ardından Eltilerin Savaşı, Ejder Kapanı, Karakomik Filmler, Çakallarla Dans 5, Ejder Kapanı, Nerede Kalmıştık, Dönerse Senindir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Bamsı Beyrek adlı filmlerde rol aldı.

URAZ KAYGILAROĞLU EVLİ Mİ?

Uraz Kaygılaroğlu Haziran 2014 yılında oyuncu Melis İşiten'le evlenmiştir. Bu evlilikten Ada adında bir kızı olan çift, Temmuz 2019'da boşanmıştır.