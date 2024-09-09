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Urartuların başkenti Tuşpa'nın kalıntılarını gezen biri hangi ildedir?

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Urartuların başkenti Tuşpa'nın kalıntılarını gezen biri hangi ildedir? Sorusunun cevabı merak ediliyor. 8 Eylül Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı araştırılıyor.

Tuşpa, Urartu Krallığı'nın en önemli merkezlerinden biriydi ve günümüzde hala birçok tarihi eseri barındırmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Urartuların başkenti Tuşpa'nın kalıntılarını gezen biri hangi ildedir?

URARTULARIN BAŞKENTİ TUŞPA'NIN KALINTILARINI GEZEN BİRİ HANGİ İLDEDİR?

A) Çorum

B) Manisa

C) Van

D) Şanlıurfa

Doğru Cevap: C şıkkı

Urartuların başkenti olan Tuşpa'nın kalıntıları, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Van ilinde bulunuyor. Tarihi kalıntıları gezen bir kişi, bu bilgiye dayanarak Van ilinde olduğu sonucuna ulaşabilir.

Urartuların başkenti Tuşpa'nın kalıntılarını gezen biri hangi ildedir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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