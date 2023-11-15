Urartular: Antik dönemin gizemli uygarlığı

Urartular, M.Ö 9. yüzyılda Van Gölü çevresinde kurulan ve M.Ö 6. yüzyıla kadar hüküm süren bir devlettir. Bu uygarlık, tarihin en eski ve en gelişmiş medeniyetlerinden biri olarak kabul edilir.

Antik dönemin gizemli uygarlıklarından biri olan Urartular, Doğu Anadolu'nun tarihine damgasını vuran büyük bir medeniyetti. Urartular, antik dönemde varlık göstermiş önemli bir uygarlık olarak tarih sahnesine çıkan ve bugün Anadolu'nun zengin kültürel mirasına ışık tutan bir topluluktur. Urartuların kuruluş tarihi, arkeolojik buluntular ve tarihi kaynaklar sayesinde belirlenmiştir. İşte, Urartular hakkında detaylı bilgiler:

URARTULAR NE ZAMAN KURULDU?

Urartu Krallığı, M.Ö. 9. yüzyılın ortalarında Orta Doğu'da ortaya çıkan bir uygarlıktır. M.Ö. 860 civarında, bugünkü Doğu Anadolu Bölgesi, Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Ermenistan'ı kapsayan geniş bir coğrafyada kurulmuştur. Urartuların hükümetleri, bu bölgelerde çeşitli şehir devletlerini içeriyordu.

URARTULAR NEREDE KURULDU?

Urartular, başkenti Tushpa (Van Gölü çevresindeki modern Van şehri) olan Urartu Krallığı'nı kurarak Doğu Anadolu'da hüküm sürmüşlerdir. Aynı zamanda, Van Gölü çevresindeki dağlık alanlar ve diğer stratejik bölgeler Urartu'nun yayıldığı alanlar arasındaydı.

URARTULAR NEYİ BULDU?

Urartular, özellikle mimari, sanat, mühendislik ve su mühendisliği konularında ileri düzeyde bilgiye sahiptiler. Urartu Krallığı, göletler, kaleler, saraylar ve tapınaklar gibi etkileyici yapılarıyla bilinir. Ayrıca, Urartu dönemi yazıtları, tarih yazımı ve günlük yaşam hakkında önemli bilgiler içermektedir.

URARTULAR KİM TARAFINDAN YIKILDI?

Urartu Krallığı, Asur İmparatorluğu'nun saldırılarına maruz kalarak büyük bir yıkıma uğradı. Asur Kralı III. Sargon, M.Ö. 714 yılında Urartu topraklarına sefere çıkarak başkent Tushpa'yı ele geçirdi. Bu sürecin ardından Urartu Krallığı giderek zayıfladı ve nihayet Asurlular tarafından tamamen ortadan kaldırıldı.