Uramaki tarifi! Masterchef Uramaki nedir, nasıl yapılır? Uramaki Sushi yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Uramaki hangi ülkeye aittir?

Masterchef 16 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Uramaki Sushi yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Uramaki Sushisi nasıl yapılır? Uramaki Sushisi yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Uramaki Sushisi yemeği tarifi! Uramaki Sushisi nasıl yapılır? Uramaki nedir, nasıl bir yemek, nasıl bir ürün? Uramaki Sushisi yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel sushiler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği sushi Uramaki tarifi oldu. Peki en güzel Uramaki yemek tarifi nasıldır? Uramakiyemeği nasıl yapılır? Uramaki için gerekli malzemeler nelerdir? Uramaki tarifi! Uramaki nedir, ne demek? Masterchef Uramaki nasıl yapılır? Uramaki hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Uramaki hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

URAMAKİ NEDİR, NE DEMEK? URAMAKİ HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Uramaki (içi-dışında yuvarlak) orta büyüklükte, iki ya da üç bileşenden oluşan silindirik şekillidir. Uramaki diğer makimono'lardan pirinci dışarıda, nori içeride olduğu için özellikle görsel olarak ayrılır. Silindirin merkezindeki bileşenler nori ile çevrilidir; bunun dışındaki kaplamada ise bu nori'ye yapışık ikinci katman vardır. Bu dış katman sadece pirinç olabileceği gibi balık yumurtası veya kavrulmuş susam da olabilir. İç bileşenler balıklar, avokado, mayonez, salatalık veya havuç gibi çok çeşitli olabilir. Uramaki Japonya'da çok popüler değildir. Makimono'nun büyük çeşitliliğinde uramaki yaygın olarak yer almaz; makimono'yu dışarıda yosun varken parmaklarla tutmak kolaydır.

URAMAKİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Nori yosunu (deniz yosunu) yaprakları

Sushi pirinci

Taze deniz ürünleri (örneğin somon, ton balığı, karides) veya sebzeler (örneğin avokado, salatalık)

Susam veya nar (kaplama için)

Susam yağı veya mayonez (isteğe bağlı)

Soya sosu, wasabi ve zencefil (servis için)

URAMAKİ NASIL YAPILIR?

Sushi Pirincini Hazırlama:

Sushi pirincini yıkayarak temizleyin. Yıkama sırasında suyun berraklaşana kadar iyice yıkayın.

Yıkanmış pirinci suyu süzmesi için bir süzgece koyun ve yaklaşık 30 dakika bekletin.

Pirinci pişirme talimatlarına göre pişirin. Pişirirken pirincin yumuşak ama yapışkan olmasına dikkat edin.

Pişen pirinci bir tahta veya cam kaba alın. Üzerine sushi sirkesi veya özel sushi sirke karışımını dökün. Karıştırarak soğumaya bırakın.

Nori Yosunu Hazırlama:

Bir bambu makisu (sushi matı) üzerine plastik sararak veya buzdolabı poşeti ile kaplayarak temiz bir yüzey hazırlayın.

Nori yosunu yaprağını makisu üzerine yerleştirin. Yosunun parlak tarafı aşağıya gelecek şekilde yerleştirin.

Uramaki Sushi Yapımı:

Nori yosununun üzerine ince bir tabaka halinde sushi pirincini yayın. Ellerinizi hafifçe ıslatarak pirinci düzeltin. Yosunun üst kısmında biraz boşluk bırakın.

Pirincin üst kısmına iç malzeme olarak taze deniz ürünleri veya sebzeleri yerleştirin.

Makisu yardımıyla yosunun içerisindeki malzemeleri sıkıca sarın, ancak rulo haline getirirken rulonun son kısmını bırakın. Ruloyu açık şekilde bırakacaksınız.

Rulonun açık kısmına susam veya nar gibi kaplamaları yayın.

Makisu matını kullanarak ruloyu tamamen sarın. Rulo tamamen sarıldığında hafifçe bastırarak sıkılaştırın.

Kesim ve Sunum:

Uramaki rulosunu bir keskin bıçak yardımıyla 6-8 parça şeklinde kesin.

Kesilen tarafı yukarıda olacak şekilde uramaki sushi rulolarını servis tabağına yerleştirin.

Wasabi, zencefil ve soya sosunu servis tabağına ekleyin.

Uramaki sushi rulolarını tüketirken, üzerine isteğe bağlı olarak susam yağı veya mayonez sürerek lezzetini artırabilirsiniz.

Uramaki sushi yaparken iç malzeme olarak tercih ettiğiniz deniz ürünleri veya sebzeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca dış kaplamada susam yerine nar gibi farklı kaplamalar da kullanabilirsiniz.