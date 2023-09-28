Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar birlikte görüntülendi. Ardından Ural Kaspar kimdir ve ne iş yaptığı gündeme geldi. İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar sevgili mi ve İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar evlenecek mi soruları merak ediliyor. Peki, Ural Kaspar kimdir, ne iş yapıyor? İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar sevgili mi?

Ural Kaspar kimdir, ne iş yapıyor? İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar sevgili mi?

Ural Kaspar kimdir, ne iş yapıyor ve İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar sevgili mi soruları gündeme geliyor. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendi. Ardından İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar sevgili mi sorusu gündemden düşmüyor. Ural Kaspar kimdir, ne iş yapıyor? İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar sevgili mi? Detaylar haberimizdedir…

URAL KASPAR KİMDİR?

İş adamı Ural Kaspar geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile görüntülendi. Ural Kaspar'ın Instagram hesabı "uralkaspar" kullanıcı isme sahip olup 5 bin üzeri takipçisi bulunuyor.

URAL KASPAR

İrem Helvacıoğlu

İREM HELVACIOĞLU İLE URAL KASPAR SEVGİLİ Mİ?

Geçtiğimiz günlerde ünlü çifti el ele görüntülenmesinde İrem Helvacıoğlu "Karşılıklı oldu duygularımız. Anadolu yakasında Ural'ın restoranı var, orada tanıştık. Şimdi iyiyiz, muyluyuz" yanıtını verdi.