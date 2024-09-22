ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Ural Dağları hangi iki kıta arasındaki sınırın bir bölümünü oluşturur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangisi Yakinen ne anlama gelir?

URAL DAĞLARI HANGİ İKİ KITA ARASINDAKİ SINIRIN BİR BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURUR?

• A-) Avrupa ve Afrika

• B-) Kuzey Amerika ve Güney Amerika

• C-) Avrupa Asya

• D-) Asya Avustralya

Cevap: