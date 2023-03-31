Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ünzile Yüksel hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ünzile Yüksel'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ünzile Yüksel kimdir? Ünzile Yüksel kaç yaşında, nereli? Ünzile Yüksel hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ünzile Yüksel hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ünzile Yüksel'in hayatını araştırıyor. Peki, Ünzile Yüksel kimdir? Ünzile Yüksel kaç yaşında, nereli? Ünzile Yüksel hangi partiden? Detaylar haberimizde.

ÜNZİLE YÜKSEL KİMDİR?

Ünzile Yüksel, 1958 Giresun doğumlu. Evli ve iki çocuk annesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

Giresun Merkez ve İlçelerinde toplam 22 yıl süreyle öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik yıllarında Giresun Türk Eğitim-Sen Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliği görevinde bulundu. Giresun Kent Konseyi kadın komisyonunda görev yaptı. Giresun MHP İl Başkan yardımcılığı. MHP Kadın Kolları, Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Giresun Kuzeyin Kadınları Derneğinin Kurucu Başkanlığını yaptı.