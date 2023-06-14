Ünye il mi olacak? Ünye il mi oluyor? Hangi ilçeler il olacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." sözleri sonrası il olabilecek ilçeler merak edilirken, Ünye il mi olacak? Ünye il mi oluyor? Hangi ilçeler il olabilir? soruları gündeme taşındı.

Ünye il mi olacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhuriyet'in 100'ncü yıldönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." sözleri sonrası il olabilecek ilçeler merak edilirken, Ünye il mi olacak? Ünye il mi oluyor? Hangi ilçeler il olabilir? soruları gündeme taşındı. İşte detaylar!

ÜNYE İL Mİ OLACAK?

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 il ve 1000 ilçe olması gerektiğini söyleyen Bahçeli'nin ardından hangi ilçelerin il olacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.

O iller arasında Ordu'nun Ünye ilçesi de yer alıyor.

İşte il olmaya aday olan o ilçeler: