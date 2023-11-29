Ünye'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken yavaşlayan bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, seyir halinde iken yavaşlayan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan T.B.'nin idaresindeki 52 TB 250 plakalı otomobil yavaşladı. Bu esnada otomobilin arkasında ilerleyen F.Y.'nin kullandığı 52 FB 665 plakalı motosiklet duramayarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU