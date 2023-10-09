Ünye'de otomobil yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Saca Mahallesi Sanayi 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki LPG'li otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, otomobilin tamamını kapladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbarla olay yerine Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmasının ardından da polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU