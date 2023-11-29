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Ünye'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 kişi yaralandı

29 Kasım 2023 10:25 Son Güncelleme: 10:26 Abone Ol

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ise ciddiyetini koruyor.