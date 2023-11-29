Ünye'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Abone Ol
Son Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ise ciddiyetini koruyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Ortayılmazlar Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu Yüzüncüyıl mevkisinde, Özkan Koç (19) yönetimindeki 05 ACN 389 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Veysel Okumuş'un kullandığı 55 ADJ 025 plakalı tır çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Koç ile otomobildeki Barış Efiloğlu (18), kentteki hastanelere kaldırıldı.
Efiloğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Otomobil