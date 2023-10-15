Ünye'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 6 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çatalpınar Mahallesi Akkuş- Niksar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünye istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Ahmet Çiçek yönetimindeki 61 TS 622 plakalı otomobil, Akkuş istikametine seyir halinde olan Himmet Soy idaresindeki 60 NF 794 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Ahmet Çiçek ve yanında bulunan Emine Çiçek, Yusuf Çiçek, Hüsne Çiçek ile diğer otomobilde bulunan Sürücü Himmet Soy ve yanında bulunan İsmail Deniz Çelik yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. Olay yerinde bulunan ambulanslara alınan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ünye-Akkuş-Niksar yolunda yaşanan yoğun trafik akışı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kontrollü sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.