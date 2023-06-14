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Ünye'de drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza

Ünye'de drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza

Otomobil Haberleri

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobiliyle iki yerde drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza uygulandı. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobiliyle iki yerde drift yapan sürücüye 72 bin 110 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, daha önce ehliyeti süresiz iptal edilen M.T, ilçenin farklı yerlerinde üstü açık spor aracıyla drift yaptı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, sürücüye iki yerde drift yapmak, ehliyetsiz araç ve sahte plaka kullandığı gerekçesiyle 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı.

Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Otomobil

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