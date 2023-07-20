Ünvan mı, unvan mı? TDK'ya göre Ünvan nasıl yazılır? Ünvan kelimesinin doğru yazılma şekli nedir?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "ünvan". Peki, ünvan nasıl yazılır? TDK'ya göre unvan mı ünvan mı yazılır? Ünvan mı, unvan mı? Ünvan kelimesinin doğru yazılma şekli nedir?

TDK bazı kelimelerin yazımını değiştirdi! En çok yapılan hatalardan biri artık tarih oldu

Ünvan mı, unvan mı, sorusuna yanıt aranıyor. Unvan kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ünvan nasıl yazılır? Unvan mı ünvan mı? TDK'ya göre unvan kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ÜNVAN MI UNVAN MI?

Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı ÜNVAN şeklindedir. ünvan doğru yazılışı unvan yanlış yazılışı

ÜNVAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) birçok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan şeklinde yazılmakta.

1. isim Bir kimsenin memuriyetindeki rütbesini, makamını veya mevkisini gösteren ad; san, titr:

"Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı / Türk'üm, bu ad her ünvandan üstündür" - Ziya Gökalp

2. isim, eskimiş Kitap, kitap bölümü, makale, mektup vb.nin başına yazılan yazı veya söz.