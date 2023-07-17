Gazapizm ya da sahne adıyla Anıl Murat Acar'ın şarkısı olan ve son zamanlarda gündemde yer alan şarkı olan Unutulacak dünler'in sözleri merak ediliyor. Unutulacak dünler şarkısının dinleyicileri arama motorlarında Unutulacak dünler sözlerini araştırıyor. En çok merak edilen Unutulacak dünler sözleri ise haberimizde yer alıyor.

Unutulacak dünler sözleri nedir? Gazapizm- Unutulacak dünler sözleri! Unutulacak dünler şarkı sözü merak ediliyor. Gazapizm, son yıllarda en çok dinlenen Rap şarkıcıları arasında yer alıyor. Çukur adlı dizi ile gündeme gelen Unutulacak dünler şarkısının sözleri ise dinleyenler tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan Unutulacak dünler şarkısının sözleri ise haberimizde yer alıyor. Unutulacak dünler sözleri nedir? Gazapizm- Unutulacak dünler sözleri! Unutulacak dünler şarkı sözü!

UNUTULACAK DÜNLER SÖZLERİ NEDİR?

Kurumuş boğazım

Bekliyorlar yol ağzında onlar

Bir gün beni sorarlarsa suscan

Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan

Ne özlemi hasret suçun doğasında varsa

Yoksulun merhameti gasp

Elinde saz

Hep beklemiş gözlerinde yaş

Sırtında yas

Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek

Biz tanığız keşmekeşe

En önden arz edicez

Ben sesimden fark edicem yaşlandığımı

Ya da her şarkıyı veda niyetiyle yazdığımdan

Sana çirkin hazlarımdan aşklarımdan geri kırıntılar kalcak

Ve bu yalnız olcak

Senin yandığından daha fazla yanan insanları duymuyorsan eğer

Nasıl olcaz arkadaş

Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır

Gazapizm

Ve iyimser bir gül açar parklara

Unutulacak dünler

Yaşanılacak günler var

Öyle günler var

İnan

Yalanmış ziyanmış hayat

Deyip gitme

Hep utancın kar kışında kaldık

Alkışlara kandık

Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık

Bir hayalim gözlerinde saklı

Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık

Artı hep anlattım biliyor musun

Dedim ki dili yok bunun

Kimsesi kimi yok onun

Neşesi düşü yok şunun

Dedi ki düşür omzunu

Ne şiiri ne şarkısı

Yok işte bir şey olduğu

Öyle değil işte olmalı bir çözümü

Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük

Acıları çekip gözlerini silmiş insanları düşün

Paramparça düşü

Gazapizm

Unutulacak dünler

Yaşanılacak günler var

Öyle günler var

İnan

Yalanmış ziyanmış hayat deyip gitme

Hep utancın kar kışında kaldık

Alkışlara kandık

Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık

Bir hayalim gözlerinde saklı

Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık

Mevcut düzen dahilinde ne aşkı

Avunduğun her şey sahte yok aslın

Geriye ne kalmış

Düşlediğim bir yaşam ve utandığım korkular var

Gönlümü vermişken hem de

Anlıyorken bir halkı

Uykusuzluk sende artık

Onlar temizlerler vicdanlarını

Açsa karnın yağma artık isyan sayılır

Bir anne vedasıdır gerçek hicran tanımı

Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız

Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında

Dünyanın tam ortasında

Güneşler büyütür üstümüzde sonra

Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda

İyi söz yazarlarının ne kadar hükmü kaldı

Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım

Gazapizm

Çok uluslu yalnızlıkların yanında uzandım

Gökyüzü çok yıldızlı

Unutulacak dünler

Yaşanılacak günler var

Öyle günler var

İnan

Yalanmış ziyanmış hayat deyip gitme

Hep utancın kar kışında kaldık

Alkışlara kandık

Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık

Bir hayalim gözlerinde saklı

Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık.

GAZAPİZM

GAZAPİZM & MELİKE ŞAHİN - OLUR MU ŞARKI SÖZLERİ

Bu evren içinde biliriz ölümlüyüz

Yalan mı gördüğümüz?

Belki de tanımaz kimse hiç olmadık ancak

Bir yerde görülmüşüz

Zamanın çehresi asıktı biz hep gülmeye gönüllüydük

Bir yangının yanında buluşup senle konuşup görüşmüştük

Biz ki hasreti edeple yaşarız

Belki esefle taşırız

Belki de alırız zamanı geriye kuşumuz kafeste kalır

Küsmüş, yenilmiş aşk ki en başta babamı annemi tanır

Kalsan sığdıramadım ondan, gitsen dünya yarım

Olur mu?

Doluya koysam durur mu?

Neleri yüklendi omzum Demedi bir gün yoruldum

Niye bu uyku Hüzünün üstüne kuruldu?

Delinip geçilemez bir kanun

Güneşi günümüze dar oldu

Bana dişlerini gıcırdatma

Bir temkinsiz yoldayız hep

Bir şarkı mı mırıldansak?

Bir yokluk ki azımsanmaz

Geçmez yalnızlık sarılsak da

Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak

Bana her şeyi bir unuttursan

Kim teslim alır bulutlardan bu umudu

İçimde koşup durma ben yoruldum bir yerde öyle dursam

Ölüm böyle buysa

Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak

Sonra her şeyi çocuklaştırmak

Bilirdik karşı çıkmaktı bu, büyüyüp yitmenin meşruluğuna

Ve de her koşulunda

Bir ömrün her rötuşunda

Mezhepler, halklar buluştu sanki

Sen gelip yanıma oturduğunda

İnan ki bilmem elimde değil

Nedendir ölüm diline değip

Eğdirir başını önüne senin?

Yıkık dökük bir evden çıktım

Bir sabah içimden özlemi silip

Yürüdüm düştüm umudum diri

Ki bu tepside sunulmuş değil!

Olur mu?

Doluya koysam durur mu?

Neleri yüklendi omzum

Demedi bir gün yoruldum

Niye bu uyku Hüzünün üstüne kuruldu?

Delinip geçilemez bir kanun

Güneşi günümüze dar oldu

Bana dişlerini gıcırdatma

Bir temkinsiz yoldayız hep

Bir şarkı mı mırıldansak?

Bir yokluk ki azımsanmaz

Geçmez yalnızlık sarılsak da

Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak

Bana her şeyi bir unuttursan

Kim teslim alır bulutlardan bu umudu

İçimde koşup durma ben yoruldum bir yerde öyle dursam

Ölüm böyle buysa

Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak

Bırak Uzak yollara

Bu düşü al

Bu düşü al

GAZAPİZM KİMDİR?

Gazapizm, gerçek adıyla Anıl Acar, 20.01.1988 yılında Elazığ'da doğdu. Acar, 1997 yılında ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Lisede tanıştığı rapçiler Engin Erel (Gardiyan) ve Aykut Şahin (Sivo) ile birlikte hiphop kültürüyle ilgilenmeye başladı.

Gazapizm, 2003 senesinde ilk rap şarkısını yazdı ve kendi evinde deneme kayıtları almaya başladı. 2004 yılında Gardiyan ve Sivo ile birlikte YMF (Yalı Mcs Family) çatısını kurdular ve Balçova da kurdukları stüdyoda kendi kayıtları yanı sıra bir çok MC'ye de destek oldular.

Gazapizm'in ilk albüm çalışması olan "Az Kaldı" isimli mixtape albümünü Gardiyan'la birlikte çıkarttı. Gazapizm, 2008 senesinde yeniden Gardiyan ile birlikte 2. ortak albümü olan "Kan Değil Katran" isimli albümünü internette paylaştı. Bu albümle birlikte dikkatleri üzerine çeken Gazapizm, İzmir, İstanbul, Antalya, Isparta, ve Bursa'da ardı sıra konserler verdi.

Gazapizm, 2008 senesinde Gardiyan ve Sivo ile kaydettikleri Tehlikeli isimli demo parça Fuat Ergin'in ilgisini çekti ve şarkı yeniden düzenlenerek Fuat Ergin'in 2009 yılında çıkan KALBÜM isimli albümünde yer aldı.

Gazapizm

Gazapizm, 2009 yılında psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. O dönemde Klinik Majör Depresyon teşhisi konuldu ve uzun bir dönem tedavi görmeye başladı. Tedavi gördüğü dönemde de şarkılar yazan Anıl Acar, 2009 senesinin ortalarında adını hastalığından alan Majör Depresyon albümünü satışa sundu ve beklenen rakamların çok üstünde sattı.

Rap dünyasında büyük bir tanınırlığa sahip olan Gazapizm, pek çok başarılı şarkıcıyla da düetler yaptı. Çukur Dizisi için ünlü şarkıcı Cem Adrian ile birlikte yaptığı 'Kalbim Çukurda' isimli şarkının yanı sıra Sivo, Zorba, Fuat Ergin, Rapangels, Kadıköy Acil, Sansar Salvo, Narkoz, Sayedar, Despo ve Talking Gunz gibi başaralı isimlerle düetler yaptı.

Başrollerini, Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkal ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Çukur Dizisinin de müziği olan Heyecanı Yok şarkısı YouTube'da şimdiye kadar 150 milyon kez dinlendi.

Gazapizm, 45. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde 'Heyecanı Yok' şarkısıyla En İyi Şarkı ödülünü kazandı.