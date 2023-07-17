Unutulacak dünler sözleri nedir? Gazapizm- Unutulacak dünler sözleri! Unutulacak dünler şarkı sözü!
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Gazapizm ya da sahne adıyla Anıl Murat Acar'ın şarkısı olan ve son zamanlarda gündemde yer alan şarkı olan Unutulacak dünler'in sözleri merak ediliyor. Unutulacak dünler şarkısının dinleyicileri arama motorlarında Unutulacak dünler sözlerini araştırıyor. En çok merak edilen Unutulacak dünler sözleri ise haberimizde yer alıyor.
Unutulacak dünler sözleri nedir? Gazapizm- Unutulacak dünler sözleri! Unutulacak dünler şarkı sözü merak ediliyor. Gazapizm, son yıllarda en çok dinlenen Rap şarkıcıları arasında yer alıyor. Çukur adlı dizi ile gündeme gelen Unutulacak dünler şarkısının sözleri ise dinleyenler tarafından araştırılıyor. Son zamanlarda en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan Unutulacak dünler şarkısının sözleri ise haberimizde yer alıyor. Unutulacak dünler sözleri nedir? Gazapizm- Unutulacak dünler sözleri! Unutulacak dünler şarkı sözü!
Kurumuş boğazım
Bekliyorlar yol ağzında onlar
Bir gün beni sorarlarsa suscan
Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan
Ne özlemi hasret suçun doğasında varsa
Yoksulun merhameti gasp
Elinde saz
Hep beklemiş gözlerinde yaş
Sırtında yas
Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek
Biz tanığız keşmekeşe
En önden arz edicez
Ben sesimden fark edicem yaşlandığımı
Ya da her şarkıyı veda niyetiyle yazdığımdan
Sana çirkin hazlarımdan aşklarımdan geri kırıntılar kalcak
Ve bu yalnız olcak
Senin yandığından daha fazla yanan insanları duymuyorsan eğer
Nasıl olcaz arkadaş
Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır
Ve iyimser bir gül açar parklara
Unutulacak dünler
Yaşanılacak günler var
Öyle günler var
İnan
Yalanmış ziyanmış hayat
Deyip gitme
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık
Artı hep anlattım biliyor musun
Dedim ki dili yok bunun
Kimsesi kimi yok onun
Neşesi düşü yok şunun
Dedi ki düşür omzunu
Ne şiiri ne şarkısı
Yok işte bir şey olduğu
Öyle değil işte olmalı bir çözümü
Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük
Acıları çekip gözlerini silmiş insanları düşün
Paramparça düşü
Unutulacak dünler
Yaşanılacak günler var
Öyle günler var
İnan
Yalanmış ziyanmış hayat deyip gitme
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık
Mevcut düzen dahilinde ne aşkı
Avunduğun her şey sahte yok aslın
Geriye ne kalmış
Düşlediğim bir yaşam ve utandığım korkular var
Gönlümü vermişken hem de
Anlıyorken bir halkı
Uykusuzluk sende artık
Onlar temizlerler vicdanlarını
Açsa karnın yağma artık isyan sayılır
Bir anne vedasıdır gerçek hicran tanımı
Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız
Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında
Dünyanın tam ortasında
Güneşler büyütür üstümüzde sonra
Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda
İyi söz yazarlarının ne kadar hükmü kaldı
Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım
Çok uluslu yalnızlıkların yanında uzandım
Gökyüzü çok yıldızlı
Unutulacak dünler
Yaşanılacak günler var
Öyle günler var
İnan
Yalanmış ziyanmış hayat deyip gitme
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık.
Bu evren içinde biliriz ölümlüyüz
Yalan mı gördüğümüz?
Belki de tanımaz kimse hiç olmadık ancak
Bir yerde görülmüşüz
Zamanın çehresi asıktı biz hep gülmeye gönüllüydük
Bir yangının yanında buluşup senle konuşup görüşmüştük
Biz ki hasreti edeple yaşarız
Belki esefle taşırız
Belki de alırız zamanı geriye kuşumuz kafeste kalır
Küsmüş, yenilmiş aşk ki en başta babamı annemi tanır
Kalsan sığdıramadım ondan, gitsen dünya yarım
Olur mu?
Doluya koysam durur mu?
Neleri yüklendi omzum Demedi bir gün yoruldum
Niye bu uyku Hüzünün üstüne kuruldu?
Delinip geçilemez bir kanun
Güneşi günümüze dar oldu
Bana dişlerini gıcırdatma
Bir temkinsiz yoldayız hep
Bir şarkı mı mırıldansak?
Bir yokluk ki azımsanmaz
Geçmez yalnızlık sarılsak da
Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak
Bana her şeyi bir unuttursan
Kim teslim alır bulutlardan bu umudu
İçimde koşup durma ben yoruldum bir yerde öyle dursam
Ölüm böyle buysa
Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak
Sonra her şeyi çocuklaştırmak
Bilirdik karşı çıkmaktı bu, büyüyüp yitmenin meşruluğuna
Ve de her koşulunda
Bir ömrün her rötuşunda
Mezhepler, halklar buluştu sanki
Sen gelip yanıma oturduğunda
İnan ki bilmem elimde değil
Nedendir ölüm diline değip
Eğdirir başını önüne senin?
Yıkık dökük bir evden çıktım
Bir sabah içimden özlemi silip
Yürüdüm düştüm umudum diri
Ki bu tepside sunulmuş değil!
Olur mu?
Doluya koysam durur mu?
Neleri yüklendi omzum
Demedi bir gün yoruldum
Niye bu uyku Hüzünün üstüne kuruldu?
Delinip geçilemez bir kanun
Güneşi günümüze dar oldu
Bana dişlerini gıcırdatma
Bir temkinsiz yoldayız hep
Bir şarkı mı mırıldansak?
Bir yokluk ki azımsanmaz
Geçmez yalnızlık sarılsak da
Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak
Bana her şeyi bir unuttursan
Kim teslim alır bulutlardan bu umudu
İçimde koşup durma ben yoruldum bir yerde öyle dursam
Ölüm böyle buysa
Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak
Bırak Uzak yollara
Bu düşü al
Bu düşü al
Gazapizm, gerçek adıyla Anıl Acar, 20.01.1988 yılında Elazığ'da doğdu. Acar, 1997 yılında ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Lisede tanıştığı rapçiler Engin Erel (Gardiyan) ve Aykut Şahin (Sivo) ile birlikte hiphop kültürüyle ilgilenmeye başladı.
Gazapizm, 2003 senesinde ilk rap şarkısını yazdı ve kendi evinde deneme kayıtları almaya başladı. 2004 yılında Gardiyan ve Sivo ile birlikte YMF (Yalı Mcs Family) çatısını kurdular ve Balçova da kurdukları stüdyoda kendi kayıtları yanı sıra bir çok MC'ye de destek oldular.
Gazapizm'in ilk albüm çalışması olan "Az Kaldı" isimli mixtape albümünü Gardiyan'la birlikte çıkarttı. Gazapizm, 2008 senesinde yeniden Gardiyan ile birlikte 2. ortak albümü olan "Kan Değil Katran" isimli albümünü internette paylaştı. Bu albümle birlikte dikkatleri üzerine çeken Gazapizm, İzmir, İstanbul, Antalya, Isparta, ve Bursa'da ardı sıra konserler verdi.
Gazapizm, 2008 senesinde Gardiyan ve Sivo ile kaydettikleri Tehlikeli isimli demo parça Fuat Ergin'in ilgisini çekti ve şarkı yeniden düzenlenerek Fuat Ergin'in 2009 yılında çıkan KALBÜM isimli albümünde yer aldı.
Gazapizm, 2009 yılında psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. O dönemde Klinik Majör Depresyon teşhisi konuldu ve uzun bir dönem tedavi görmeye başladı. Tedavi gördüğü dönemde de şarkılar yazan Anıl Acar, 2009 senesinin ortalarında adını hastalığından alan Majör Depresyon albümünü satışa sundu ve beklenen rakamların çok üstünde sattı.
Rap dünyasında büyük bir tanınırlığa sahip olan Gazapizm, pek çok başarılı şarkıcıyla da düetler yaptı. Çukur Dizisi için ünlü şarkıcı Cem Adrian ile birlikte yaptığı 'Kalbim Çukurda' isimli şarkının yanı sıra Sivo, Zorba, Fuat Ergin, Rapangels, Kadıköy Acil, Sansar Salvo, Narkoz, Sayedar, Despo ve Talking Gunz gibi başaralı isimlerle düetler yaptı.
Başrollerini, Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkal ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Çukur Dizisinin de müziği olan Heyecanı Yok şarkısı YouTube'da şimdiye kadar 150 milyon kez dinlendi.
Gazapizm, 45. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde 'Heyecanı Yok' şarkısıyla En İyi Şarkı ödülünü kazandı.