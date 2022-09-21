Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın sözleri! Semicenk Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın şarkı sözleri!

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SEMİCENK- UNUTMAK ÖYLE KOLAY MI SANDIN ŞARKI SÖZLERİ

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

Sağa sola sardım bu gece

Umutlarım kaldı ellerinde

Alışmak zor gibi gelir ama

Kokun hala ezberimde

Kalbin gözü açıldı

Çoktan doymaz

Feryadımı duymaz

Can candan ayrı kalmaz, kalmaz

Zaman gelir geçer kalır izi

Bir vedanla harcadın bizi

Yaşarken öldüğüm ve gömdüğüm

Yalnızlığım anlatır beni

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim

Unutmak öyle kolay mı sandın

Kolaysa söyle hemen unuturum

Bir gün daha dayanmak zor

Yarın da sonum belli değil

İnsan biraz sevmez mi

Hatır bilip düşünmez mi

Kendimi bitirdim peşinde

Kalsın yanına boş verdim