Hafızada kaydedilmiş ve saklanmış olan bilgilerin, yaşananların ve tecrübelerin geri çağırılma yeteneğinin bozulması ve geri çağırılmasında yaşanan güçlükler unutkanlık olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde sık sık rastlanılan bu durumun detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Unutkanlık hastalığı nedir? Unutkanlık hastalığının nedenleri nelerdir? Unutkanlık hastalığını önlemek için neler yapılmalı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Günümüz dünyasında unutkanlık sıradan bir hal aldı. Bunun en büyük sebebi, ortamdaki bilgi akışının aşırı derecede fazla oluşu. Bilgi akışının çokluğu nedeniyle insanlar mental yorgunluk yaşamamak için bilginin tamamını kaydetmiyor. Sadece tarayıcı olmak ise hafızanın kaderini belirliyor. Beyni çalıştırmamak ve hafızaya yeni bilgiler kaydetmemek hem kısa süreli hem de uzun süreli hafızayı olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumda kişilerin unutkanlık hastalığına yakalanmasına neden oluyor. Peki, Unutkanlık hastalığı nedir?Unutkanlık hastalığının nedenleri nelerdir? Unutkanlık hastalığını önlemek için neler yapılmalı? Unutkanlık hastalığı nasıl tedavi edilir? Detaylar haberimizde...

UNUTKANLIK NEDİR?

Unutkanlık hastalığı sadece ileri yaşlarda değil genç yaşlarda da görülebilmektedir. Bireyler yaşamın ilk anlarından itibaren öğrenmeye başlarlar ve bu öğrenilen bilgileri hayatlarının her anında kullanmak için belleklerine kayıt ederler. Fakat bazı nedenlerden dolayı bellek artık bu bilgileri depolamayı bırakır ve unutkanlık başlar. Bu unutkanlık hali yaşamın her anında sizi tehdit edecek boyuta geldiğinde unutkanlık hastalığı ortaya çıkar. Unutkanlık hastalığı denildiğinde akla ilk Alzheimer veya demans gelmektedir. Unutkanlık basit vitamin eksikliğine bağlı olabileceği gibi nörolojik hastalıklara da bağlı olarak gerçekleşiyor olabilir

UNUTKANLIK HASTALIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Unutkanlık hastalığına bazı iç ve dış etkenler neden olmaktadır. Bu etmenlerden bazılarını şu şekilde:

Gereksiz birçok bilginin hafızayı işgal etmesi

Teknolojik aletlere aşırı maruz kalındığında

Tiroit hormon bozukluklarının var olması

Vitamin eksikliklerinin gözlemlenmesi özellikle B12, D vitamini gibi

Doğru olmayan beslenme şekli

Stres, depresyon, kaygı bozukluğu gibi durumların olması

Santral sinir sistemini tahrip eden bazı hastalıklar (Parkinson hastalığı)

Uyku düzeni olmaması, yetersiz veya fazla uyumak

Folik asit eksikliği

Alkol ve uyuşturucu maddeler kullanımı

Hekim kontrolü altında olmadan yapılan diyetler.

UNUTKANLIK HASTALIĞINI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Beslenmeye dikkat etmek gereken vitamin ve mineralleri yeterli düzeyde almak çok önemlidir. ...

Günlük uyku düzeninizi sabit hale getirin ve mutlaka 8 saat uyuyun.

Trans yağ tüketimini azaltın.

Kitap okuyun, bulmaca çözün, satranç oynayın ve beyninizin çalışmasını sağlayın.

UNUTKANLIK HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Unutkanlık hastalığının tedavisi için bir takım ilaçlar doktor kontrolünde kullanılabilir. Bu ilaçlar mutlaka doktorun önerisi ile alınır. Eğer unutkanlık hastalığı vitamin eksikliğinden kaynaklanıyorsa doktor vitamin ilaçları kullanılmasını ister. Eğer psikolojik nedenlerden dolayı unutkanlık oluyorsa psikiyatri ilaçları önerilir. Nörolojik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan unutkanlık hastalıklarında ise nöroloji uzmanı bir takım ilaçların kullanılmasını isteyebilir. Bunun dışında bireysel olarak hiçbir ilacın kullanılmaması gerekir. Çünkü yanlış alınacak bir ilaç hastanın durumunu daha da kötüleştirebilir. Unutkanlığın ortadan kaldırılması veya azaltılması için insanların yaşam tarzlarını değiştirmesi de gerekebilir. Kitap okumayan hastaların kitap okuma alışkanlığı edinmesi, bulmaca çözmek, yapbozlarla ilgilenmek, işe veya eve giderken rutin yolların dışında rotalar kullanmak, yapılması gereken aktiviteleri not etmek, yabancı dil öğrenmeye çalışmak, daha sosyal bir insan olmaya çalışmak, yeni öğrenmeler gerçekleştirebilecek eğitimlere katılmak ve zihnin daha fazla yorulmasını önlemek için gereksiz şeylere takılmamak bireysel olarak uygulanabilecek tedavi yöntemleridir. Ayrıca hastalar unutkanlıkları için kaygılanmamalıdır. Çünkü bu durumun sürekli düşünülmesi unutkanlığın ilerlemesine neden olabilir. Zihnin dinlenmesi için yeteri kadar uyku gerekir. Bu nedenle unutkanlık hastalığı olanların yeteri kadar uyumaya özen göstermesi gerekir. Bu şekilde hastalar kendi unutkanlıklarını azaltabilir ve hastalığın ortaya çıkmasına engel olabilir.