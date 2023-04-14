Ramazanın gelmesiyle nefsen ve bedenen sabrımız test edilmektedir. Böylece insana ve nesneye olan nefsimizi terbiye edilmekte. Vatandaşlar Ramazanın gelmesiyle oruç ile ilgili soruları sıkça araştırmaya başladı. Bunların başında; Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Bilmeden dalgınlıkla yemek yemek su içmek orucu bozar mı? Diyanete göre unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Ramazan-ı şerifin gelmesiyle tüm İslam alemini sevinç ve mutluluk sarmış durumda. Ramazanın getirdiği bu uhrevi hava ile müminler oruçlarını en güzel şekilde tutmaya çalışmakta. Ramazan sevincini ilk kez yaşayanlar oruçla ilgili bilmediklerini internetten araştırmakta. Bunların başında: Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Bilmeden dalgınlıkla yemek yemek su içmek orucu bozar mı? Diyanete göre unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Biz de sizler için bu sorulara Diyanetin Yüksek Kurul Kararlarını araştırarak cevapladık. İşte detaylar.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu