Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ünsal Hayal kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Ünsal Hayal kimdir? Yeni Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal kaç yaşında, nereli? Ünsal Hayal hayatı ve biyografisi!

Ünsal Hayal kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Ünsal Hayal kimdir? Yeni Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal kaç yaşında, nereli? Ünsal Hayal hayatı ve biyografisi!

ÜNSAL HAYAL KİMDİR?

1971 yılında İzmir'in Menemen ilçesinde doğan Ünsal HAYAL İlk ve ortaokul tahsilini Menemen'de tamamladıktan sonra 1985 yılında İzmir Polis Kolejinde eğitim görmeye başlamış ve 1993 yılında Komiser Yardımcısı olarak Polis Akademisinden mezun olmuştur. İlk atama yeri olan Amasya'dan Özel Harekat kursuna katılmış daha sonra sırasıyla Şırnak, İzmir, Muş ve tekrar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğündeçalışmıştır. 03/07/2018 tarihinde1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Polis Başmüfettişi olarak atanmıştır. Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak görev yapmıştır. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Yeni Bartın Emniyet Müdürü olarak atandı.