Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ünsal Ban hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ünsal Ban'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ünsal Ban kimdir? Ünsal Ban kaç yaşında, nereli? Ünsal Ban hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ünsal Ban hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ünsal Ban'ın hayatını araştırıyor. Peki, Ünsal Ban kimdir? Ünsal Ban kaç yaşında, nereli? Ünsal Ban hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ÜNSAL BAN KİMDİR?

Twitter'da gündemde yer alan isimlerin başında Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu gelmektedir. THK'nın en üst kademesinde kritik görevlerde bulunan Ünsal Ban, 2019 senesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım şahitliğinde AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile dünya evine girdi.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ünsal Ban'ın Twitter'da 24 bin takipçisi bulunmaktadır. Ünsal Ban'ın kaç yaşında ve nereli olduğu hakkında internette fazla bilgi yer almamaktadır.