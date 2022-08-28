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Ünsal Ban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ünsal Ban'ın hayatı ve biyografisi!

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Ünsal Ban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ünsal Ban'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ünsal Ban geliyor. Peki, Ünsal Ban kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir, ne iş yapıyor? Ünsal Ban'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Gündemde yer alan isimlerden olan Ünsal Ban hakkında hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Ünsal Ban kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

ÜNSAL BAN KİMDİR?

Twitter'da gündemde yer alan isimlerin başında Ünsal Ban ve Zehra Taşkesenlioğlu gelmektedir. THK'nın en üst kademesinde kritik görevlerde bulunan Ünsal Ban, 2019 senesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım şahitliğinde AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile dünya evine girdi.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ünsal Ban'ın Twitter'da 24 bin takipçisi bulunmaktadır. Ünsal Ban'ın kaç yaşında ve nereli olduğu hakkında internette fazla bilgi yer almamaktadır.

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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