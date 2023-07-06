Ünlülerin yeni buluşma noktası: 'Arwin Cihangir.'

İstanbul'un yaz aylarıyla birlikte yıldızı yeniden parlayan teras mekânlarına bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu'nda hizmete giren Arwin Cihangir, hem etkileyici manzarası hem de yemekleriyle kısa sürede ünlü isimlerin de radarına girmeyi başardı.

Sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin İstanbul'daki yeni buluşma adresi; Beyoğlu Defterdar Yokuşu'nda bulunan Arwin Cihangir. Hem tarihi yarımada, hem Boğaz hem de Galata Kulesi manzaralı meyhane, misafirlerine İstanbul panoraması eşliğinde keyifli bir yemek deneyimi sunuyor.

DİYARBAKIR'IN YÖRESEL ET YEMEKLERİ MENÜDE

İstanbul'un merkezinde olmasına rağmen şehrin gürültüsünden uzak bir alanda hizmet veren Arwin Cihangir, menüsünde dünya mutfağı lezzetlerini sunuyor. Mekânın en dikkat çekici özelliklerinden biri de Diyarbakır'ın dillere destan lezzetlerini Cihangir'e taşıması. Diyarbakır'ın yöresel et yemeklerini İstanbullularla buluşturan Arwin'de ayrıca vegan ve vejetaryenler için de seçenekler mevcut.

MÜDAVİMLERİ ARASINDA ÜNLÜ YÜZLER DE VAR

Henüz kısa bir süre önce açılmış olmasına rağmen şimdiden kendi müdavim kitlesini oluşturan Arwin Cihangir'in devamlı müşterileri arasında çok sayıda ünlü isim de var. Şık bir mekânda, huzurlu bir ortamda rahatsız edilmeden yemek yemek isteyen ünlülerin tercihi olan Arwin, haftanın 7 günü açık. Mekân; ana yemek, ara sıcak ve meze seçeneklerinin yanında kahvaltı ve içki menüleriyle de iddialı.