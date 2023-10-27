Ünlülerin Katılımıyla Vitanil's Markası Lansmanı Gerçekleşti

İletişim Danışmanı ve Yazar Serap Oğuz'un ev sahipliğinde, cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve fenomenler, Vitanil's markasının güzellik ve sağlık ürünlerini tanımak üzere bir araya geldi. Hollanda merkezli BEAFORM, kolajen markası Vitanil's ile Türkiye pazarında adımlarını sürdürüyor. Kasım ayında alışveriş merkezlerinde de bulunacak olan ürünlerin lansmanında, güzellik rutinlerine kolajen takviyesi eklenmesinin önemi vurgulandı.

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve dijital dünyanın yakından takip edilen sevilen fenomenleri, İletişim Danışmanı ve Yazar Serap Oğuz'un ev sahipliğinde Suadiye Beymen'de brunch davetinde Vitanil's markasının güzellik ve sağlık ürünlerini yakından tanımak üzere bir araya geldiler. Davete Burcu Kara, Seren Fosforoğlu, Sebile Ölmez, Aleyna Dalveren, İpek Dağıstanlı gibi ünlü isimler de katıldı.

Hollanda merkezli Gıda Takviyeleri konusunda çalışma yapan BEAFORM, kolajen markası Vitanil's ile Türkiye pazarında kendi üretim tesislerinde ürettikleri ürünlerle emin adımlarla ilerliyor.

Kasım ayı itibari ile alışveriş merkezlerinde de tüketici ile buluşacaklarını belirten Dr. Sadık Göneş, Vitanil's in kolajen konusunda dünya çapında bir ekspert olduğunu da vurguladı.

Davette, güzelliğin sürdürülebilir olması için cildi içten de beslenmenin önemi üzerinde duruldu. Günlük güzellik rutinlerine 30 yaş itibari ile kolajen takviyesi eklenmesinin sağlıklı yaş almak ve hep güzel kalmak için ne kadar önemli olduğunun da Diyetisyen Derya Binici tarafından anlatıldığı keyifli lansmanda, davetliler bir yandan ışıltılı makyajlar yaptırıp bir yandan da kolajen tadımı yaparak hem içten hem de dıştan ışıldadılar.