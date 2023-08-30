Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü! İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımı
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30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünde ünlü isimler duygularını dile getirdi. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları.
101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünde duygularını dile getirdi. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları.
TARKAN
"30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun"
"Tüm ulusların hatta tüm insanlığın; özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ilk adımı… Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız hepimize kutlu olsun! Bu ülkeyi özgür kılan değerlerden hiç vazgeçmeyelim. Sevgi, saygı ve özlemle Ata'm."
"30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun"
"30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun"
"101. yıl dönümünde Zafer Bayramı Kutlu Olsun"
"Yolun yolum, fikrin fikrim. Her zaman Ata'm"
"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Büyük taarruzun kahramanları; başkomutan Mustafa Kemal Paşa, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimize minnetlerimizle..."
"'Az zamanda çok büyük işler yaptık' Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük zaferimiz kutlu olsun. Uğruna can verenlere rahmet dilerim. Büyük komutan Mustafa Kemal Paşa'mıza, aziz dava arkadaşlarına minnet ve saygıyla. Zafer bayramımız kutlu olsun."
"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."
"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."
"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Ata'm izindeyiz."
"30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."