Ünlü Yönetmen Burak Akan'dan İki Farklı Film Projesi Birden

Ünlü yönetmen Burak Akan, film çalışmalarına hız veriyor. 2024 yılı Ocak ayında Korku, Macera ve Gerilim üçlemesi olan 'BABİL Harut ve Marut' filminin çekimlerine başlayacak olan Akan, Aralık ayında ise Yapımcılığını Sıla Uysal'ın yapacağı 'Portakal Çiçeği' isimli Aşk filminin çekimlerine başlayacak. Şiirsel bir anlatımla tamamen dış ses kullanılacak olan 'Portakal Çiçeği', kendi alanında bir ilk olmayı hedefliyor.

Son dönemde sinemaya önemli katkılarda bulunan ünlü yönetmen Burak Akan, yeni projeleriyle sinema tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Akan, 2024 yılına hızlı bir giriş yaparak, iki farklı türde filmle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"BABİL Harut ve Marut": Korku, Macera ve Gerilim Üçlemesiyle Sinemaseverleri Büyüleyecek

Ocak ayında çekimlerine başlanacak olan "BABİL Harut ve Marut" filmi, Burak Akan'ın hem yönetmenliğini üstleneceği hem de senaryosunu yazdığı bir proje olarak dikkat çekiyor.

Korku, macera ve gerilim türlerini başarılı bir şekilde harmanlayacak olan film, izleyicilere sürükleyici bir deneyim vaat ediyor. Akan'ın kendi imzasını taşıyan bu üçleme, sinemaseverlerin heyecanla beklediği bir yapım olacak.

"Portakal Çiçeği": Aşkın Zarafetiyle Sinemaseverleri Etkilemeye Geliyor

Aralık ayında çekimlerine başlanacak olan "Portakal Çiçeği" isimli film ise romantik ve şiirsel bir anlatımla seyircilerin karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Sıla Uysal'ın üstleneceği bu film, tamamen dış ses ile anlatılacak ve aşkın zarafetini izleyicilere hissettirecek. Sinema dünyasında kendi alanında özgün bir yapım olmayı hedefleyen "Portakal Çiçeği", Burak Akan'ın yönetmenlik yeteneğini bir kez daha sergileyeceği bir proje olarak ön plana çıkıyor.