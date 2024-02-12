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Ünlü tatil merkezi Çeşme'de sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü

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İzmir'in Çeşme ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Çeşme Çarşısı da sular altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı.

Ünlü tatil merkezi Çeşme'de sağanak yağış sonrası caddeler göle döndü

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, aniden bastıran sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi.

Çeşme ilçesinde yağmur etkili oldu. Biranda bastıran sağanakla beraber, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmurla Çeşme Çarşısı da sular altında kaldı. Yollarda büyük su birikintileri oluşurken, sürücülerde zor anlar yaşadı.

Bazı evleri ise su bastığı öğrenilirken, meteoroloji İzmir genelinde yağmurun süreceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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