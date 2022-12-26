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Ünlü söz yazarı İlker Görgülü, Devlet Sanatçısı ünvanını kabul etmedi

Toplum Haberleri

Ünlü söz yazarı İlker Görgülü, Devlet Sanatçısı ünvanını kabul etmedi

Ünlü şair ve söz yazarı İlker görgülü, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda " Ben halkın sanatçısıyım" dedi. Devlet sanatçısı ünvanına layık görünen Görgülü " Bu ünvanı almamış bir çok usta sanatçı var.

Benim bu ünvanı almam doğru olmaz." dedi. Devletin değil halkın sanatçısıyım diyen ünlü sanatçıya sosyal medyadan destek geldi. Takipçileri Görgülü'ye destekte bulundu. Yeni albüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden ünlü söz yazarı, hayranlarının merakla beklediği sır gibi sakladığı albümü için " çok detaylı ve çok özenle yapılan bir çalışma, biraz daha sabredin." Dedi.

Kaynak: SonDakika.com / Toplum

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