Ünlü şef İlter Avşar, Ramazan' özel beslenme tavsiyelerinde bulundu

Başta Kars kazı olmak üzere Kars-Ardahan yöresine ait ürünleri İstanbul halkı ile buluşturan İlter Avşar, Ramazan ayına özel beslenme tavsiyelerinde bulundu. Avşar, Ramazan ayında mutlaka kaz eti tüketilmeli diyerek kaz etine vurgu yaptı.

Gastronomi dünyasının önemli isimlerinden İlter Avşar, iş dünyasındaki başarıları ile vatandaşların dikkatini çekiyor. Beslenme üzerine yaptığı açıklamalarla da dikkatleri çeken ünlü şef, Ramazan ayında mutlaka kaz eti tüketilmeli dedi.

KAZ ETİNE SOFRALARDA YER AÇIN

Ünlü şef İlter Avşar, Ramazan' özel tavsiyelerde bulunduğu açıklamasında "Kompleks B vitaminler, E vitamini, A vitamini gibi vitaminlerden zengin olan kaz etinde ayrıca selenyum, demir, potasyum, kalsiyum ve fosfor gibi sağlık açısından büyük önem taşıyan mineraller bulunur. Kaz eti kalori açısından da zengin bir besindir. Bu anlamda vücut ısısını bağışıklığını korumak için kaz eti mutlaka tüketilmelidir." dedi .

İlter Avşar