Ünlü sanatçı Candan Ercetin Sandık Kurulu Üyesi oldu

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Candan Ercetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu.

Ünlü sanatçı Candan Ercetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Ercetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.