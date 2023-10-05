Ünlü modacı Cafer Andıç, neden iç piyasaya girmediğini anlattı: Türk pazarında ürünlerime değer biçecek bir pazar yok

Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk olan ünlü modacı ve tasarımcı Cafer Andıç, Türkiye pazarına neden girmediğini anlattı. Türkiye'de yaptığı tasarımlara değer biçecek bir pazarın olmadığını söyleyen Adndıç, "Bu sektörde pazar Avrupa'da ve dolar bazlı çalıştıkları için orayı tercih ettim" dedi.

Ünlü modacı ve tasarımcı Cafer Andıç, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Andıç, Türkiye pazarında tasarımları TL bazında satılmasından dolayı Avrupa ülkeleriyle çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÜRÜNLERİME DEPER BİÇEBİLECEK BİR PAZAR YOKTU"

Kalaycıoğlu'nun "Neden Türkiye değil de Avrupa'yı tercih ettin? sorusu üzerine konuşan Cafer Andıç, "İç piyasa ve dış piyasa olarak ismim geçiyor ama ben Avrupa ile çalışıyorum. Türkiye pazarına hiç girmedim. Türkiye pazarında olmak bana kayıptı. İlk tercihimi Rusya'dan yana kullandım. İsrail, Amerika, Katar, İtalya ve Fransa'dan devam ettim. Ben milliyetçi bir yapıdayım zaten ama Türk piyasasında benim yaptığım ürünlere değer biçecek bir pazar yoktu. Pazar Avrupa'daydı... Malum Türkiye TL bazında Avrupa dolar bazında. Ben daha çok endeksimi dışarıya verdim" dedi.