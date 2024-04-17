Ünlü futbolcudan Tiktok kullanıcısına ahlaksız teklif! Teklifte bulunan futbolcu kim? Olay nerede oldu?

Sosyal medya platformu TikTok'ta kadın bir kullanıcı, kendisine ünlü bir futbolcu tarafından bir gece için 5 milyon lira teklif edildiğini iddia etti. Peki, Ünlü futbolcudan Tiktok kullanıcısına ahlaksız teklif! teklifte bulunan futbolcu kim? Olay nerede oldu?

TEKLİFTE BULUNAN FUTBOLCU KİM?

Futbolcunun banka hesabındaki 785 milyon lira olduğunu göstererek teklif sunduğunu söyleyen kadın, bu teklifi reddettiğini belirtti. İddialar büyük yankı uyandırdı.

OLAY NE?

Sosyal medya platformu TikTok'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak viral olan videoda kadın bir kullanıcının ağzından çıkan sözler büyük ses getirdi.

Kadın kullanıcı, ünlü bir futbolcunun kendisine bir gece için 5 milyon lira teklif edildiğini iddia etti. Ünlü futbolcunun banka hesabındaki 785 milyon lirayı gösterdiğini söyleyen kadın, teklifi reddettiğini de dile getirdi.