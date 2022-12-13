Ünlü Blogger Destina Büyük Bir Projeye Adım Attı

Moda sektörü için blog paylaşımlarıyla tanınan ve sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Destina Ulusoy: "Yaptığım tüm paylaşımlarda her zaman şeffaflık ve dürüstlükten yana oldum. Günümüzde özellikle vlog videolarında influencerlar çoğunlukla mutlu oldukları anları paylaşıyor. Benim hedefim ise yaşamın gerçeklerini en etkili şekilde yansıtmak. Yeni projemiz ve yeni markamız ile de hedefimizi benzer şekilde genişlettik. Herkese hitap eden, sınırları olmayan bir moda anlayışı yaratmayı hedefliyoruz." Dedi.

Yeni Marka ile Hedefim Piyasadaki Boşlukları Kapatmak

Yeni projesi hakkında detayları paylaşan Destina Ulusoy: "Yeni markamız ile hedefim piyasadaki boşlukları kapatmak. Moda düşünüldüğünden, tahmin edildiğinden, bilindiğinden çok daha komplike ve anlamlı bir uğraşı. Ben modayı insanın karakterini yansıtması adına bir araç olarak görüyorum. Bugün ise sektörde ciddi boşluklar olduğu inancındayım. Yeni soluk getirmek, farklı bir şeyler yapmak gibi bir amaç içerisinde değiliz. Paradigmanın üzerine çıkarak etkili ve verimli bir moda konsepti geliştirmeyi amaçlıyoruz." İfadelerini kullandı.

Dünyaya Açılmak Herkese Hitap Etmek İstiyorum

Markasını tüm dünyada bilinir hale getirmek istediğine vurgu yapan Destina Ulusoy: "Dünyaya açılmak herkese hitap etmek istiyorum. Moda kültürel ve etnik detaylarıyla fazlasıyla içerir. Tüm dünyada toplumların giyim tarzları arasındaki farklar da tam olarak bunu kanıtlıyor. Her toplumun etnik detaylarla işlenmiş kendine özgü bir giyim tarzı var. Biz ise markamız ile dünyaya açılmak herkese hitap etmek istiyoruz. Günümüzde dünyada sınırların olduğuna da inanmıyorum. Dolayısıyla etnik detayların yer aldığı her türden insani faaliyette dönüşümler çok hızlı bir şekilde gerçekleşmeli." Şeklide değerlendirmelerde bulundu.

Dünyayı Gezme Fikrim Markanın Bir Parçası

Son olarak özel yaşamına ve kişisel isteklerine değinen Destina Ulusoy açıklamalarında: "Dünyayı gezmek ve her toplumun yaşam tarzınızı yerinde incelemek kişisel hedeflerim arasında. Dünyayı gezme fikrim markanın bir parçası olarak düşünülebilir. Markamız ile sınırları aşan bir etki alanı oluşturma hedefindeyiz ve bu benim karakterimle fazlasıyla uygun. Hedeflerime bağlı kalarak, daima hedeflerime ulaşmaya çalışacağım. Çok yakında markamız çok iyi yerlere gelecek." İfadelerine yer verdi.