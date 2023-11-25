Ünlü aktris Tiffany Haddish, alkollü araç kullanma ve direksiyon başında uyuma suçlarından gözaltına alındı

Ünlü aktris ve komedyen Tiffany Haddish, Beverly Hills'te alkollü araç kullanma ve direksiyon başında uyuma suçlarından dolayı tutuklandı. Polis, ihbar üzerine duran bir aracın içinde Haddish'i baygın bir şekilde buldu. Haddish, daha önce de benzer bir suçla Ocak 2022'de tutuklanmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Haddish, tutuklanmasından bir gün önce West Hollywood'daki The Laugh Factory'de sahne almıştı.

Tiffany Haddish, Beverly Hills'te alkollü araç kullanıp direksiyon başında uyuma suçlarından tutuklandı.

TMZ'nin elde ettiği bilgilere göre, Beverly Hills Polis Departmanı yetkilileri Tiffany'yi Cuma sabahı erken saatlerde tutukladı. Aktris ve komedyen olan Tiffany, her hangi bir kazaya karışmadı. Ancak polis ortasında bir aracın durduğu ihbarı aldıklarını. İhbar yerine gittiklerinde aracın içinde Tiffany'i aşırı alkol aldığı için dolayı direksiyon başında baygın bir şekilde buldu.

Polis Tiffany'i gözaltına aldı.

Haddish, Perşembe gecesi West Hollywood'daki The Laugh Factory'de kulübün topluluğa yönelik düzenlediği 43. geleneksel ücretsiz Şükran Günü ziyafeti için sahne almıştı.

Haddish Ocak 2022 yılında da benzer şekilde alkollü araç kullanmak suçundan tutuklanmış fakat daha sonra serbets bırakılmıştı.